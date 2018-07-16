Invertirán 8 mdp en Pueblo Mágico

CUATRO CIÉNEGAS COAH.- Con una inversión superior a los ocho millones de pesos, a partir del próximo mes se reanudarán los trabajos de embellecimiento del primer cuadro de la ciudad y sus calles aledañas para continuar siendo Pueblo Mágico.

Los trabajos consisten en la introducción subterránea del cableado eléctrico, telefónico, bajar los anuncios de las casas comerciales, el pintado de las fachadas y la iluminación.

“Con trabajo y embellecimiento continuaremos siendo Pueblo Mágico”, afirmó el alcalde José Luis Fernández Hernández.

El alcalde José Luis Fernández Hernández, dijo que esta obra es parte de las muchas que se van a realizar para la conservación de Pueblo Mágico, de lo contrario la designación puede desaparecer si no se cumplen con las reglas establecidas, “el hecho de que seamos parte de este grupo de pueblos no quiere decir que sea para siempre, sin embargo eso depende de nosotros”, dijo el edil.

Agregó que dados los resultados de ser Pueblo Mágico, muchas personas están interesadas en invertir, siendo una gran cantidad de giros los que proponen y eso obliga a la participación de los establecidos a cooperar en el cumplimiento de las reglas que establece ser mágicos.

Dijo que los trabajos que se llevan a cabo son graduales por lo costoso que resultan pero que se tienen que hacer, de hecho hay planos que son guías para no cometer equivocaciones.

“Es mucho compromiso pero con el apoyo de la población y los comerciantes lo vamos a lograr ya que de eso dependen los ingresos que por concepto de turismo llegan al pueblo”, finalizó.

Se iniciarán los trabajos de introducción subterránea en algunas calles de la localidad.