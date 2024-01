Investigan muerte de fanática en el Santos-Rayados

SALTILLO, COAH. - La Fiscalía General del Estado en Coahuila mantiene abierta la carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos el pasado domingo, cuando una mujer originaria de Nuevo León, perdió la vida tras un partido de futbol celebrado en Torreón, en donde se enfrentaron los equipos Rayados de Monterrey y el Santos Laguna.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la FGE, Gerardo Márquez Guevara y añadió: "Se están allegando los certificados médicos de todos los lesionados, incluso de los que están asegurados, tenemos cuatro o seis personas detenidas por diversos hechos, como la resistencia a particulares y dos que eventualmente podrían ser, cualquiera de ellos, el conductor del vehículo que atropelló y dio muerte a la mujer; de entrada, podemos decir que se trató de un accidente vial, pero se está investigando para determinar las responsabilidades".

Márquez Guevara dijo también que a pesar de que la carpeta de investigación de estos hechos todavía no termina de integrarse, hasta este lunes no había indicios de que se haya tratado de un enfrentamiento entre aficionados de los equipos Rayados de Monterrey y el Santos Laguna: "Hay dos personas detenidas que tienen doble nacionalidad, pero por el momento no tenemos ninguna vinculación de ellos con las porras o entre una contienda que tenga que ver con el evento futbolístico".

Según testigos de los hechos que ocurrieron el pasado domingo en el Estadio TSM de Torreón, una camioneta tipo pick-up en color gris oscuro, con placas del estado de Texas, iba a exceso de velocidad con rumbo al norte en dirección a la autopista Torreón-San Pedro y se desplazaba en el carril derecho en sentido contrario; sin embargo, viró a su izquierda e impactó un taxi de color amarillo.

Posteriormente, arrolló a un grupo de personas que se encontraban a las afueras del acceso número 4 del estacionamiento del TSM, la mayoría de ellas son del estado de Nuevo León y además de la mujer perdió la vida, identificada como Marlene Gallegos de 52 años, hay otros 5 heridos graves, cuatro hombres y una mujer, mientras que un menor de 14 años tuvo heridas menores y se reporta fuera de peligro.