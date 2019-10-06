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Coahuila

Invitan a campaña de donación de trenzas

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 06 octubre, 2019 - 12:34 p.m.

San Buenaventura, Coah.-  El día 14 de Octubre el DIF Municipal llevará a cabo en Plaza Principal la Campaña Donación de Trenza o Chongo  donde niñas, jóvenes y madres de familia pueden ser parte   donando su cabello en medida de 30 cm si es trenza y 20 cm chongo.

Estilistas de la localidad y la  Asociación “Unamos Nuestros Lazos” participan en la noble labor para confeccionar pelucas oncológicas a favor de  personas que a consecuencia del cáncer y tratamientos en quimioterapia perdieron su cabello.

En  el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer la Presidencia Municipal realiza diversas actividades en departamentos de salud pública, DIF o  deportes, para crear conciencia entre las mujeres de ayudar a quienes pasan por esta etapa o para prevenir que puedan  practicarse exámenes médicos.

El próximo lunes 14 de Octubre estará el  módulo de corte y donación de cabello frente al DIF Municipal de 9:00 am a 12:00 pm

La directora del DIF municipal Maestra Myrna Pérez dijo que junto a la  Asociación Unamos Nuestros Lazos y estilistas altruistas  están promoviendo entre la población femenina participar en la donación de su cabello ya que es  de gran valor enviar las trenzas o chongos personalizados con su  nombre en un sticker rosa destacando  datos de niñas o jóvenes para enviarlos  a la fundación que fabrica las pelucas y ayudar a más mujeres que padecen cáncer.

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