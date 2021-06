Jorge Torres López, ex gobernador de Coahuila, pasará 36 meses preso por lavado de dinero

Coahuila

El ex funcionario se declaró culpable el 16 de junio del año pasado y renunció a una propiedad en Estados Unidos asociada con sobornos recibidos por contratos de carreteras.

Este miércoles, la juez en la Corte del Distrito Sur del estado de Texas, Nelva González Ramos, sentenció a 3 años de prisión al ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, por el delito de lavado de dinero en Estados Unidos. Tras concluir dicha condena será deportado a México.

Lo anterior, tras un año de que admitió su culpabilidad ante la juzgadora por su participación en dicho ilícito que se traduce en delitos contra el citado país y el soborno a un funcionario público, los cuales a su vez derivaron en el decomiso de sus bienes materiales en el condado de Montgomery.

De acuerdo con El Siglo de Torreón, las autoridades de justician han determinado que se considerara el tiempo que Torres López ha permanecido detenido tanto en los Estados Unidos como en México, con lo que el tiempo en que permanecerá detenido será de un par de meses; considerando que fue detenido el pasado 05 de febrero de 2019.

De acuerdo a la carpeta de investigación derivada de este caso, el sentenciado recibió sobornos de 80 millones de pesos por parte del propietario de la empresa Rodmax en Estados Unidos, Luis Carlos Castillo Cervantes, además de 6.8 millones de dólares por proyectos de pavimentación en Coahuila.

Jorge Torres fue detenido en febrero del 2019 en Puerto Vallarta, Jalisco y en octubre del 2020 fue extraditado a Estados Unidos para aperturar el proceso judicial en su contra, por lo que su sentencia la purgará en este país.

JAVIER VILLARREAL, EL TESTIGO QUE LO HUNDIÓ

De acuerdo al artículo titulado "Politicians from México spar in Texas court over who´s more corrupt", publicado el 24 de mayo de este 2021 en el periódico San Antonio Express News, el ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, reafirmó la acusación que hizo en 2014 contra Torres López, al señalarlo como el líder del esquema de corrupción para apropiarse de recursos del estado de Coahuila y de haberse quedado con la mayor parte de ese dinero.

Lo anterior cuando participó como testigo en la audiencia que se efectuó el 21 de mayo de este 2021 en Corpus Christi, Texas, misma que sirvió para calendarizar la sentencia emitida este miércoles.

De acuerdo al corresponsal del San Antonio Express News, Jason Buch, quien estuvo presente en la mencionada audiencia, Villarreal Hernández aseguró que Torres López recibió bolsas de dinero en efectivo de manos de Castillo Cervantes por la inflación de contratos de construcción y pavimentación en territorio coahuilense, durante tres reuniones que sostuvo con él, de las cuales en dos estuvo presente.

A su vez, afirmó que el ex gobernador, quien estuvo en el cargo de enero a diciembre del 2011, se quedó «con la tajada del león» de esta conspiración que involucró a al menos 50 personas.