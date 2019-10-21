Les quitarán un peso de encima

NADADORES-COAH.- En la Convención Nacional del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del IMSS, se determinó descontar un peso a las pensiones de los socios mensualmente; tan solo en Nadadores son más de 200 miembros y todos perciben una pensión muy baja.

Catarino García Quirino, presidente del gremio, señaló que acudió al evento que se desarrolló en Morelos y ahí se estableció que se quitará un peso al pensionado cada mes para destinarlo a la construcción de cuatro edificios que servirán para alojar a los socios.

Catarino García Quirino, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados.

“La aportación implica un golpe al bolsillo del socio, que en los casos de los pensionados la mayoría son gente de muy escasos recursos, un peso que se les desprendan es un peso que les hace falta para su subsistencia porque estamos hablando que la mayoría son gente que no llega ni a recibir los 2 mil pesos”, destacó.

Consideró que los proyectos están bien porque realmente se necesitan estos espacios, pero se estaría hablando de bastante dinero porque a nivel país son de tres millones 500 mil pensionados y jubilados.

“Es mucho dinero, si se administra bien seria de buena utilidad para beneficio de los miembros sobre todo para fortalecer la organización pero pediríamos resultados inmediatos pues con una sola vez que se haga el descuento de un peso se recauda buena cantidad de dinero”, manifestó.

Son cuatro inmuebles los que se construirán en México y Coahuila fue seleccionado, posiblemente se edificaría en Monclova, al encontrarse en el centro del Estado.

Mencionó que independientemente la pensión sea de dos a tres mil pesos, quitarles un peso significa una lesión al bolcillo del pensionado pero si fue un acuerdo a nivel nacional se tienen que ajustamos al mismo.

“Desgraciadamente el pago de las pensiones sigue igual, se está buscando que se cambie el cálculo a salarios mínimos y no en humas como se ha estado manejando y esperemos que eso se logre, eso si beneficiaria y que la institución de más préstamos”, añadió.