Llegará a Ciénegas “Julio Torri 2019”

CUATRO CIÉNEGAS-COAH.- La octava edición del Festival Internacional Julio Torri, se realizará del 11 al 27 de octubre en este Pueblo Mágico.

La Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, hace unas semanas presentó detalles del festival que se llevará a cabo en los diferentes municipios del estado de Coahuila.

En esta ocasión, el festival tiene como municipio invitado a Cuatro Ciénegas, estado de Tlaxcala, y el país invitado es Canadá, así como el Ecofilm Fest, el Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales, que en su edición 2019 está dedicado a Coahuila.

Dicho evento es importante, pues hace que cientos de personas conozcan además sobre cultura, arte, sitios naturales, gastronomía, entre otras cosas del pueblo mágico.

En el festival participarán mil 912 artistas coahuilenses, seleccionados en un proceso de convocatoria, entre los que se encuentran la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila; la Banda de Música del Estado, la Camerata de Coahuila, la Escuela de Danza del Estado, la Orquesta Esperanza Azteca Saltillo y la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana Torreón.