Llegarán 2 tiendas a San Buena

SAN BUENAVENTURA-COAH.- Tiendas ancla de reconocidas cadenas nacionales se instarán a un costado de COPPEL, con esto se fortalece más la generación de empleos en el municipio.

“Directivos de Coppel no nos han precisado ni nombres ni cantidades, pero hay un compromiso de traer algunas tiendas, cuando menos dos para que en el transcurso del próximo año se puedan instalar”, anunció la alcaldesa Gladys Ayala.

Destacó que se siguen haciendo gestiones con la empresa MAGNA del municipio de Sabinas, la cual tiene alrededor de 500 trabajadores quienes a diario salen de San Buenaventura a aquella ciudad. El departamento de Fomento Económico sigue trabajando para generar más fuentes de empleo, de más de mil que se han dado en lo que va de este año.

“Estamos tratando de ser atractivo a San Buenaventura, es por ello que trabajamos mucho en el rubro de infraestructura para que a nuestro municipio lo volteen a ver los inversionistas”, indicó.

Se gestionan centros de diversión, franquicias, industrias de diversos ramos, todo con el objetivo de generar más empleos.