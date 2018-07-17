Llevan brigada a la Huizachal

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Autoridades municipales llegaron a la colonia Huizachal y Magisterio con una brigada canina y acciones de reforestación a las áreas verdes de estos sectores donde los vecinos solicitaron se ponga una mayor atención y cuenten con mejores espacios.

La brigada fue encabezada por el alcalde Florencio Siller Linaje, el director de Salud, Ramiro Tijerina a cargo de la brigada canina así como el director de Desarrollo Rural, Isaac Leija a cargo del programa de reforestación, además de directores y regidores que junto con vecinos de estos sectores participaron en el evento.

Se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitantes a mascotas.

Los vecinos de estos dos sectores solicitaron a la Administración reforestación de las áreas verdes que han permanecido descuidadas durante muchos años y hay muchas personas, sobre todo niños y jóvenes, que las utilizan, por ello se plantarán 50 árboles entre las 2 plazas, dio a conocer el director de Desarrollo Rural, Isaac Leija.

Respecto a la campaña de vacunación canina, el director de Salud Municipal, Ramiro Tijerina, dio a conocer que desde principio de la Administración se ha puesto atención a las mascotas con vacunación antirrábica y desparasitación interna y externa, dado que podría representar un problema de salud grave si se da un brote de garrapatas o casos de rabia.

Se plantaron árboles.

A nombre de los vecinos, Antonia Arriaga Reyna agradeció las acciones que se realizan a favor de estos sectores y pidió más atención a la plaza en la colonia Huizachal porque en 25 años nunca se le ha dado un “cariño” y tienen la confianza que esta Administración les brinde un mejor espacio.

El alcalde Florencio Siller refrendó el compromiso que existe por parte de la Administración Municipal hacia la ciudadanía y por ello en este sector se trabajará para colocar barda perimetral a la plaza y se buscarán otros beneficios para sus habitantes.