MARS ENTREGA ESCRITURAS A 351 FAMILIAS COAHUILENSES

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega de escrituras a 351 familias de Saltillo, brindando una garantía plena y certeza jurídica sobre sus propiedades, así como avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra.

En su mensaje, puntualizó que con ello se da respuesta a una de las demandas sociales más apremiantes de las familias del estado, y cuyo trámite se puede realizar de una manera sencilla a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC).

“A partir de hoy, 351 familias tienen su escritura, el saber que a partir de hoy son propietarios de su casa, que a partir de hoy nada ni nadie los va sacar; lo importante es que esa certidumbre jurídica se traduzca dentro del beneficio familiar”, declaró.

El Gobernador felicitó a las familias por haber logrado obtener las escrituras de sus casas y concretar ese patrimonio, donde el Estado fue facilitador para realizar cada uno de los trámites correspondientes.

“El esfuerzo y el trabajo en equipo siempre da resultados, y hoy vemos uno de los principales resultados, que puede otorgar o dar un Gobierno a los coahuilenses”, precisó.

En su mensaje, el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado (SEVOT), Jericó Abramo Masso, reconoció el trabajo del gobernador Miguel Riquelme en apoyar a las familias coahuilenses y brindar certeza jurídica sobre sus propiedades.

En el evento recibieron sus escrituras de manera simbólica Primo Feliciano Chávez García, Benito Nuncio Padilla, María de la Luz Marín Cena, María Margarita Malacara Cortés, Filemón García Ibarra, Roberto Alvarado Cisneros, Juan Carlos Flores Chávez, Rosa Ofelia Rivera Delabra, Martha Alicia Ortiz Cavazos y Ruth Inés Maya Solís.

La beneficiaria Maya Solís, en representación de las 351 familias, agradeció el apoyo de las autoridades para obtener sus escrituras después de 20 años de vivir en la Colonia Óscar Flores Tapia, de Saltillo.

El Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, resaltó el trabajo en conjunto entre el Gobierno del Estado y municipios en beneficio de todos los coahuilenses, y en este tema poder dar las escrituras a familias que tenían años sin poder tramitarlas.

Destacó que sin duda este es uno de los programas sociales más importantes que puede tener un Gobierno, porque le da certidumbre a miles de familias sobre el mayor patrimonio que puede tener una persona.

“Ahora, gracias al apoyo del Gobernador van ha poder tener este patrimonio para sus familias, para sus hijas, para sus hijos y para sus nietos”, precisó.