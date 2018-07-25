Matan langostinos por “diversión”

CASTAÑOS, COAH.- El daño causado a langostinos de las Pompas, se ha tornado cada vez más grave, niños y adolescentes por lo general son quienes más cometen estos actos que dañan y hasta acaban con la vida de las especies que se ubican en este ecosistema, con lo que se traduce ya en un ecocidio que se debe atender.

Así lo dio a conocer el Presidente de la Fundación “Naturaleza Viva”, Juan José Rodríguez Romero tras indicar que este fin de semana al efectuar un recorrido por el lugar, detectaron a tres langostinos dentro de tres botellas de plástico.

Cada vez es más grande el ecocidio en “Las Pompas”, las víctimas son los langostinos.

Poco tiempo más, y estas especies pierden la vida, pues no podían salirse del interior, esto podría ser el resultado de que los visitantes al lugar no tienen cuidado de no arrojar basura al agua.

Pero también, añadió, es necesario que las personas que llegan a vender alimentos, refrescos y agua al lugar, no se retiren sin antes recoger la basura que se generó impacto de las ventas.

Mencionó que otros casos de daño contra langostinos es que se han detectado animales fuera de su ecosistema a quienes les cortan las tenazas, algunos han sido rescatados con vida, pero otros, desgraciadamente no.

Los daños que se causan en contra de estos animales que habitan en el lugar, surgen generalmente los fines de semana cuando acuden las familias a tener ahí un espacio de recreación, por lo que hizo el llamado a padres y madres de familia que cuiden a sus hijos para que no cometan este tipo de maldades contra los animales que ahí habitan.

La fundación Naturaleza Viva hace un llamado a las personas que acuden al lugar con fines recreativos a que cuiden y no maltraten las especies vivas del lugar.