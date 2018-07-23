Minimiza Coronel el robo de ganado

CASTAÑOS, COAH.- Tras destacar que a Seguridad Pública no se ha denunciado robo de ganado, el coronel Victorino Reséndiz indicó que unos caballos que se habían reportado desaparecidos en el ejido El Marqués, fueron encontrados vagando en el ejido San Lorenzo.

Mencionó el entrevistado que él personalmente recorre cada una de las zonas rurales que pertenecen al municipio, con el objetivo de mantener un contacto constante y directo con los ciudadanos que habitan los ejidos.

El Coronel pidió a los dueños de caballos, vacas y cabras que extremen vigilancia al cuidado de sus animales porque en ocasiones no existe el robo, son ellos quienes se van.

Y hasta la fecha, no se han hecho reportes graves en torno a robo de ganado, aunque dijo, “los afectados pueden optar por ir a poner su denuncia, sin informarnos a nosotros y por lo que se ve es lo que han hecho”.

También, hizo un llamado a los propietarios de ganado a que cuiden sus ejemplares, que extremen precaución sobre su vigilancia para cuidar que no escapen, porque varias veces se ha dado que no es robo, sino que los animales se van.

Mostró un listado de personas con sus teléfonos celulares, se trata de gente de cada uno de los ejidos de Castaños con quienes tiene el contacto directo en caso de que se suscite algo que requiera la presencia de la policía.

Reséndiz Cortez hizo un llamado a los ejidatarios para que le reporten de inmediato si sufren de robo de ganado o cualquier otra situación irregular para acudir lo antes posible al auxilio como policía municipal, y si no se resuelve la situación de inmediato, entonces sí interponer su denuncia ante el Ministerio Público.