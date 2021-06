Museo de la Roca; la historia en piedra.

PUBLICIDAD

EJIDO TRINCHERAS, NADADORES COAH.- Hace dos años un grupo de exploradores al mando de César Andrés Garza Abrego descubrió que en esta comunidad había una gran cantidad de elementos petrificados tanto animales como vegetales y marinos además de fósiles que decidieron recolectar. Así nació El Mueso de la Roca.

La gran cantidad de elementos encontrados entre los que se cuentan el hueso de un mamut, calaveras prehistóricas, conchas, moluscos, vísceras de animales que el paso de los años petrificó, se fueron sumando por lo que un día Garza Abrego decidió pedir prestada el aula de la antigua escuela primaria rural que ahí operaba donde colocaron mesas, sillas y exhibidores hechos por los lugareños para colocar lo encontrado hasta entonces y que suman más de 300 piezas.

Manuel Meza Villanueva es el encargado de cuidar el lugar, el posee las llaves para abrir el rustico museo que lo llena de orgullo porque dice que lo ahí guardado es parte de la historia del ejido, que por si solas las piedras y huesos, pedernales que se han encontrado y que incluyen algunos aerolitos hablan de los seres que habitaban este lugar hace millones de años.

Un libro de ocho columnas recibe al visitante, a un lado está un frasco con monedas que quizá sean propinas o donaciones para ayudar a que el museo se mantenga el pie, el resto del espacio está ocupado por mesas llenas de piedras que guardan figuras de distintas especies, incluso huesos que pertenecieron a animales prehistóricos.

Manuel se siente honrado por tener el privilegio de cuidar este lugar al que considera un tesoro no solo para el sino para todos los que ahí habitan, dice que muchas personas han acudido al museo, que provienen de distintos puntos de la República Mexicana para comprobar que lo publicado en las redes sociales es cierto, que el ejido Trincheras tiene un museo paleontológico con muchas rocas y piedras cuyas edades se remontan a millones de años

Y se van satisfechos con lo que ven y comprueban, dice Manuel, son personas que saben de esto y saben que es importante para todos conocer el pasado que nosotros con mucho orgullo mostramos.

Conforme pasa el tiempo el Museo de la Roca es más visitado y eso lleva a extremar precauciones y evitar los robos, algo que es difícil de conseguirlo tomando en cuenta que los objetos están a la vista solo encima de las mesas y que la gente tiene la facilidad de tomarlos en sus manos para observarlos, algo que no se hace en el resto de los museos porque estos emplean vitrinas que los protegen además de que cuentan con las condiciones adecuadas e iluminación correcta para su conservación.

Desilusionado porque el museo de ellos solo tiene mesas y carece de todo lo necesario, dijo que ya hablaron con las autoridades municipales para que les ayuden a acondicionarlo debido a que con el paso del tiempo la cantidad de visitantes se incrementa y temen que se roben piezas.

Además solicitarán el apoyo del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que los ayude a clasificar las piezas de acuerdo a la edad porque dice que las hay que son muy importantes como es el caso de los estromatolitos que son los generadores de oxígeno para que haya vida e la tierra, piezas que están petrificadas.

El encargado comenta que lo exhibido en el cuarto es poco comparado con lo que tienen guardado y que no lo exhiben porque es muy grande y por lo tanto tiene su valor.

Tengo una joya en mis manos que tengo que cuidar a como Dios me dé a entender, para eso hice cercos con palos grandes y cuerdas para que no se acerquen los niños que son los más curiosos y todo agarran, pero si necesitamos ayuda para que este lugar se vea bonito y tengamos mucha visita.

INSTALARÁN EL MUSEO DEL INDIO

Ante la gran cantidad de evidencias que tienen de los antiguos pobladores entre los que se encontraban los indios Tobosos considerados de los más aguerridos, en pocos meses se abrirá otra aula de la antigua escuela en lo que será el Museo del Indio donde exhibirán las piezas encontradas en los cerros El Cristo, Salsipuedes y el desierto que colinda con Cuatro Ciénegas.

Definitivamente necesitamos ayuda, ya vinieron de Saltillo a conocer el museo pero se quisieron llevar las piedras y no lo permitimos porque esa no es ayuda, lo que hay aquí es donación voluntarias que atesoramos con mucho cariño y no se la van a llevar.