NL ya encontró a Debanhi, en Coahuila Dibanhi no aparece desde hace 10 meses

TORREÓN, COAHUILA. — En México y en Coahuila no fue la excepción, millones de mexicanos se solidarizaron con la familia de Debanhi Susana Escobar, quien fue localizada muerta tras 13 días de búsqueda en el vecino estado de Nuevo León; algunos con oraciones, otros mensajes y muchos a través de redes sociales mostraron su indignación por este sonado caso.

Sin embargo, Coahuila, tiene un caso similar, tan parecido que el nombre de la jovencita es Dibanhi, (con i en lugar de e ), ella también esta desaparecida, tenía 22 años cuando no fue localizada por sus familiares, y su madre la busca desde hace más de diez meses, sin embargo, el caso no contó con la difusión y la publicidad que el caso de Debanhi.

Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, tenía 22 años cuando desapareció el 25 de junio de 2021, su padre, de 74 años, puso la denuncia ante el Ministerio Público, pero todo parece indicar que no le hicieron caso, ya que, a diez meses, no hay ningún resultado.

En entrevista para el UNIVERSAL, doña María Guadalupe Pérez, describe a Dibanhi como una mujer bonita, blanca, alta, pelo ondulado hasta la cintura. "Es también madre de una niña que tiene cuatro años y pregunta por ella. "Abuelita, ¿dónde está mi mamá?".

"Estoy viendo que con la muchacha de Monterrey hicieron muchas cosas", señala.

El mismo reclamo lo ha hecho a las autoridades de la fiscalía estatal. "Allá tienen más recursos que aquí", cuenta la madre que le dijeron como excusa.

Dice que a un inicio, cuando pedía resultados, el Ministerio Público que la atendió le dejó en claro que había muchas otras mujeres antes que ella: "Me dijeron así como: ´Fórmese en la fila, señora".

Simplemente, no concibe la lentitud, el desprecio y la falta de acciones para buscar a su hija. "¿Qué es lo que esperan?, ¿Que me aviente de un puente y deje un escrito donde ponga nombres de que nadie me hace caso? Mi hija no es una huérfana", expresa la mujer con angustia y desesperación.

"Una es ignorante en todo esto. No sabe uno los derechos que tenemos. No sabía de la existencia del protocolo Alba, que la deben de buscar luego luego, y no lo hicieron. Me entero del protocolo que deben atender a las mujeres y niñas desaparecidas por su vulnerabilidad, y no lo hicieron", recrimina la madre.

Doña María Guadalupe, relató en la entrevista que fue hasta septiembre, tres meses después de la desaparición de su hija, que de la fiscalía acudieron a hacer investigaciones periciales de la casa donde Jovanna Dibanhi vivía con su pareja, un hombre de más de 40 años de quien, según la madre, ahora no se sabe nada.

"A mi nieta la dejaron sin su mamá. ¿Dónde está? ¿Dónde están los derechos de nosotros? No hay nada en redes sociales. No se vale, es una vida más", reclama la madre.