Torreón, Coah.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de su Secretaría de Educación que encabeza Francisco Saracho Navarro, compartió que en la entidad no se entregarán los libros de texto gratuitos.

Será hasta el próximo 18 de agosto cuando se celebrará la audiencia constitucional que determinará si los amparos interpuestos por organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia son procedentes.

De forma que la Secretaría estará atenta a los resolutivos de los jueces y en su caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las acatará en sus términos.

Esto ante la diversidad de expresiones sobre el cambio sustancial que ha planteado la Nueva Escuela Mexicana y sus consecuentes modificaciones a los planes de estudio y en los contenidos de libros de texto.

La Secretaría de Educación de Coahuila hace del conocimiento de los docentes, padres y madres de familia y alumnado de las escuelas en el estado que se ha dado seguimiento a las distintas manifestaciones de preocupación expresadas a nivel nacional y local, sobre dos puntos fundamentales.

En primer lugar, la necesidad de que se revise el procedimiento para la elaboración de estos materiales, con la participación de los padres de familia, docentes y expertos en la materia, de acuerdo a la Ley.

Además, de los errores detectados en los libros de texto y la disminución de contenidos en materias clave, tales como las Matemáticas.

“La Ley General de Educación, en el Capítulo V, artículos 22 al 30, determina la ruta legal para la elaboración de los planes y programas curriculares, por lo que consideramos”, dijo, “que existen los caminos institucionales para dar cauce a estas preocupaciones”.

Respetuosos de la Ley y escuchando a la comunidad educativa coahuilense, esta Secretaría procederá de la siguiente manera:

“Coahuila hará uso de los recursos jurídicos previstos en la Ley para revisar el procedimiento y, en su caso, éste sea repuesto con una amplia participación de especialistas en educación, docentes y padres de familia, y de esta forma garantizar la calidad de los planes de estudio y materiales educativos para la niñez de Coahuila y todo México”.

Reiterando una vez más que esperarán hasta el 18 de agosto para conocer si procede el amparo.

Insistió que todo el personal de la Secretaría de Educación de Coahuila seguirá trabajando con especialistas en las diferentes materias, docentes y padres de familia, para buscar soluciones técnicas que permitan enfrentar el reto de continuar mejorando la educación.

“Expresamos nuestra total disposición para colaborar y aportar con las autoridades federales en el proceso que deba realizarse a partir de los resolutivos de los jueces”.

Saracho Navarro argumentó que los docentes y padres de familia pueden estar seguros que están siendo escuchados y se actuará con total responsabilidad para —de acuerdo a la Ley—, “garantizar la educación de calidad para la niñez de nuestro estado”.