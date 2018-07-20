Ola de robos en Clínica 9

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- En menos de 15 días se han registrado 8 robos en el exterior de la clínica 9 del IMSS, a plena luz del día los ladrones hacen de las suyas y extraen de los vehículos estacionados las baterías, estéreos y hasta una bicicleta se robaron.

Por lo que Seguridad Pública incrementará los rondines en el exterior de la clínica mientras que los administrativos del hospital buscarán la colocación de cámaras en el exterior para mantener una mejor vigilancia, dio a conocer el regidor de Seguridad José Ángel Ibarra Guajardo.

Comentó que son constantes los reportes de ciudadanos que se han visto afectados por los robos en el exterior de la Clínica 9, 6 robos de batería a automóviles, 1 estéreo y una bicicleta, solo de este último a través de las cámaras de la clínica dieron con el responsable.

Dijo desconocer si se trata de un ladrón solitario el que está realizando los robos, es una banda de delincuentes o son varios ladrones que atracan por separado, por eso se van a incrementar los rondines de vigilancia por parte de la Policía Municipal.

Trascendió que también la hija de una funcionaria municipal se vio afectada, cuando bajó de su vehículo para dejar a su hijo en el exterior de la clínica y en menos de dos minutos que regresó ya le habían robado el bolso con sus tarjetas, dinero y otras pertenencias.