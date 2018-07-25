Podrían abigeos ser familiares

CASTAÑOS, COAH.- Dentro de los primeros resultados de las investigaciones que realizó el Ministerio Público sobre el robo de ganado en ejidos, trascendió que en el caso del robo de unos caballos del ejido El Marquez podrían ser familiares de los afectados los inculpados, en tanto que siguen las investigaciones en el ejido San Lorenzo.

Así lo dieron a conocer fuentes allegadas a la Delegación Regional de la Fiscalía tras destacar que se acudió a ambos ejidos, son los primeros donde se integran las averiguaciones.

Sostuvo que el personal que acudió al recorrido detectó en el caso del robo de los caballos que la cerca fue trozada para sacar por ahí a los equinos.

Y según las indagatorias con las personas que pudieron ser testigos de los hechos, se ha dado, (aunque no es oficial) el rumor en torno a que podrían ser familiares de los afectados quienes sustrajeron a los animales de la propiedad.

Mientras que durante el recorrido por el ejido San Lorenzo, se realizaron también las visitas correspondientes y en el caso de las vacas charoláis que fueron hurtadas en junio del año pasado, no hay aún ningún indicio de avance en la investigación.