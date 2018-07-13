Prioritario registro de todo el ganado

SAN BUENAVENTURA COAH.- Luis Gutiérrez Garza responsable de la Ventanilla del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), dijo que es de suma importancia que los productores acudan a la mayor brevedad posible a realizar el registro de su ganado el cual tiene un costo módico a cambio de muchos beneficios.

Luis Gutiérrez Garza, responsable de la Ventanilla Siniiga.

Esto permitirá penetrar en la geografía del Estado, para eso el animal debe estar identificado con aretes ya que está establecido ante la ley.

Incluso eso incluye no solo la salud de los hatos de ganado que deben portar su identificación sino para la salud de los humanos, tomando en cuenta que los animales y los productos que se derivan de ellos son portadores de enfermedades como las fiebres, insectos, brucelosis, etc .

Debido a eso es que ya se abrieron las ventanillas para comodidad de los productores, además con el registro se evitan robos o confusiones.

Aclaró que el arte que les ponen a los productores tiene una numeración irrepetible, por lo tanto no puede haber confusión o que se disponga de ellos, solo el dueño podrá hacerlo.