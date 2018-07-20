Promueven paradero turístico en La Cruz

Esmeralda Barrera/ LA VOZ

Frontera, Coah.- Detonar un complejo turístico y comercial importante en los ejidos 8 de Enero y La Cruz, mejores luminarias, embellecimiento de áreas aledañas a la carretera 30 y una ciclovía principalmente para los trabajadores, solicitaron diversas cámaras empresariales al alcalde Florencio Siller Linaje, pero también ofrecieron maquinaria y personal para el desarrollo de algunos proyectos que ya se tienen en puerta.

El presidente de la Coparmex, Marco Ramón García, dio a conocer que es necesario que los alcaldes de la región se pongan las pilas a trabajar como área conurbada, y las distintas cámaras están dispuestas a trabajar y apoyar para detonar esta región.

Marco Ramón García, presidente de la Coparmex.

Dijo que hay necesidades en este municipio como un drenaje pluvial, dos puentes para cruzar las vías del ferrocarril porque se estrangula la vialidad entre la Zona Centro y algunas colonias, se necesitan dos parques industriales más en el libramiento Carlos Salinas.

También se requiere infraestructura en el 8 de Enero y La Cruz para un espacio de convivencia familiar con lugares atractivos para el turismo, y en este proyecto el alcalde Florencio Siller Linaje ya está trabajando por parte de la Administración.

“Se necesitan respuestas inmediatas y no a largo plazo, ya por muchos años estuvimos olvidados y ya le toca a la Región Centro, vemos que ahora vamos por buen camino”.

Resaltó que la iniciativa privada no va a dejar solos a los alcalde sino que van a trabajar de la mano, por eso si se requiere ya se ofreció a los alcaldes maquinaria y personal para que se logren los proyectos y se hagan realidad las obras que tanto se necesitan en la región.