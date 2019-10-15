Reabren escuela Césareo Castro

CUATRO CIÉNEGAS - COAH .- La escuela Cesáreo Castro Villarreal ya cuenta con un intendente, la Secretaría de Educación Pública lo envió y por ello los padres de familia decidieron abrir el portón escolar para que los niños retomarán sus clases tras 15 días de haber estado cerrada.

Los papás se vieron obligados a poner candados a los accesos del plantel para evitar el ingreso de 200 estudiantes, personal administrativo y maestros hasta que fueran escuchadas sus suplicas.

Ahora harán gestiones para conseguir el proyecto del techado de la plaza cívica así se podrán realizar actividades sin exponerse a la lluvia o al sol.

Cynthia Rodríguez, manifestó que en varias ocasiones anteriormente ya habían solicitado el intendente pero nadie les hacía caso.

Los 200 alumnos ya retomaron sus clases.

Las mamás pagaban de su bolsa al personal de intendencia externo, sin embargo hasta hace unos meses que decidieron exigir lo que a la institución le corresponde y tomaron la decisión de alzar la voz, por lo que cerraron la escuela.

“Se acercó el municipio y siempre nos ha apoyado, incluso la alcaldesa ahora nos estuvo apoyando, pero nosotras queríamos que la SEP se hiciera responsable, pues se acaba la administración y el apoyo que nos mandan el municipio se va y es volver a empezar; por eso exigimos el intendente”, mencionó.