Recorre alcalde el kínder 20 de julio

FRONTERA, COAH.- En el Jardín de Niños 20 de Julio recibieron al Alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje quien los visitó para conocer su escuela y ayudarlos en mejorarla.

El alcalde expresó que se daría atención inmediata a las necesidades más urgentes por lo que dio instrucciones para iniciar con los trabajos.

Con gran gusto fue recibido por la directora Belssy Elizabeth García Martínez, alumnos y padres de familia recibieron.

Hace un par de semanas la directora acudió con un grupo de madres de familia hasta la Presidencia Municipal a solicitar al Alcalde su apoyo para realizar algunas acciones de rehabilitación.

El alcalde expresó que se daría atención inmediata a las necesidades más urgentes por lo que dio instrucciones para iniciar con los trabajos.

El alcalde recibió el agradecimiento de los padres y maestros además existe el compromiso de seguir atendiendo las peticiones que presentaron incluyendo algunas obras para el siguiente año.