Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- A fin de brindar a la ciudadanía lugares más confortables y ecológicos se reforestan plazas públicas y otras áreas verdes, se plantarán 100 árboles en cada una de estas además de las acciones de pintura y sistemas de riego que se colocan.

El alcalde Florencio Siller Linaje realizó un recorrido por la plaza de la colonia Sierrita, que es uno de los espacios donde se están llevando a cabo acciones de reforestación.

Dijo que se busca brindar lugares más ecológicos y confortables para la ciudadanía en los que puedan pasar ratos agradables, pero que además sean pulmones generadores de oxígeno.

Las plazas de la colonia Occidental, Sierrita, 10 de Mayo, Borja y La lagunita serán reforestadas, además de las áreas verdes en el fraccionamiento Aeropuerto, que son solo espacios vacíos, se van a transformar para que en realidad sean áreas verdes que las familias puedan utilizar.

El Munícipe destacó la importancia de que la ciudadanía colabore en el cuidado de estos espacios mejorados que se les están brindando, en mantenerlos limpios, cuidar la infraestructura que se les está dotando así como los árboles que están plantando.