Rehabilitará Lencho centro comunitario

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- A fin de aprovechar los espacios, maquinaria y personal con que se cuenta en el centro comunitario de la colonia Occidental, se pretende desarrollar un proyecto para abrir a la ciudadanía distintos talleres donde puedan aprender un oficio.

El alcalde Florencio Siller Linaje dio a conocer que se puede pensar ya en proyectos de 3 años y por ello es que se va a sacar todo el potencial de las instalaciones y personal con que cuentan, en este caso del centro comunitario de la colonia Borja, que no se ha utilizado.

Florencio Siller Linaje, alcalde de Frontera.

Junto al director de Desarrollo Social, Enrique Guajardo, realizó un recorrido por este centro comunitario que actualmente está en desuso, pero tiene varias aulas así como equipamiento de cocina, salón de belleza y máquinas para soldar.

Destacó que se le va a dar productividad no solo a este sino a todos los espacios y también al personal que hay en la Administración Municipal, que hay suficiente para destinar a impartir talleres.

Indicó que van a buscar ante las instancias federales recursos, primero para habilitar al 100 por ciento el centro comunitario, remozarlo, acondicionar con aires las distintas aulas y luego para desarrollar distintos cursos que los ciudadanos puedan tomar.