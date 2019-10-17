Repararán tumbas dañadas

FRONTERA., COAH.-Después de que se suscitaran actos vandálicos y robos dentro de las capillas y tumbas del panteón municipal Dolores, la Directora del camposanto Susana Aidé Alfaro Cuellar dijo que se le permitirá la entrada a los deudos propietarios de las tumbas dañadas para que realicen la reparación de las mismas antes del día de finados.

“Cuando ingresaron malvivientes a dañar las tumbas, se tomó la decisión de cerrar el panteón durante la tarde noche y evitar que las personas lo utilicen como paso a la colonia, sin embargo los familiares de los difuntos cuyas tumbas fueron dañadas, solicitaron un permiso especial para poder realizar la reparación de las mismas, antes del día 1 y 2 de noviembre, toda vez que requieren que sus espacios estén en buen estado”.

Dijo que el ayuntamiento ya interpuso la denuncia ante el Ministerio Público para que en caso de dar con los responsables, estos cubran el costo de los destrozos realizados, sin embargo las familias están realizando las reparaciones con dinero propio con tal de honrar a su ser querido en un espacio digno.

Explicó que por parte del ayuntamiento se otorgará pintura y cubetas a los deudos para que el día de finados rehabilite sus capillas y lápidas, además de que se están ampliando las piletas para que ese día nadie sufra por el desabasto de agua.

Comentó también que los departamentos de plazas y jardines, servicios primarios, salud, seguridad pública y protección civil ya que están coordinados para brindar atención a quien así lo requiera antes y durante la conmemoración del día de muertos.

“El panteón Dolores ya está recibiendo limpieza y rehabilitación, por el momento solo podrán entrar en horas inhábiles las personas que realizan reparaciones a las tumbas y quienes tienen un servicio funerario, esto para evitar nuevos destrozos dentro del campo santo”.