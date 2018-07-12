Reparte DIF apoyo al sector vulnerable

Castaños, Coah.- El Desarrollo Integral de la familia que encabeza la Primera Dama María del Carmen Moreno Ramos en coordinación con los Departamentos de Salud, Atención Ciudadana, Desarrollo Social, llevaron a cabo una brigada visitando a las personas más vulnerables del municipio.

María del Carmen Moreno Ramos dijo que estas acciones que se están llevando a cabo son para que las familias más vulnerables tengan una mejor calidad de vida.

Primero se visitó al señor Ramiro Cázares Covarrubias que tiene su domicilio en la colonia Independencia norte , se le dio atención médica, se le hizo entrega de una despensa, y autoridades municipales se comprometieron a llevarle alimentación diaria, así como canalizarlo a una unidad médica por que tiene una fuerte infección en su pie izquierdo.

Los beneficiarios agradecieron de gran manera el apoyo por parte de los departamentos que forman parte de la Administración 2018.

Así mismo se visitó al señor Higinio Garza Zapata vecino de la colonia Independencia Sur, quién cuenta con 84 años de edad, vive solo y es invidente, se le hizo entrega de despensa y de igual manera se le proporcionara la comida y se realizarán los trámites necesarios para construirle un cuarto ya que donde vive está en muy malas condiciones.

Por último se visitó a la familia Martínez Vaquera, ya que el padre de familia de nombre Guillermo a causa de un accidente le tuvieron que amputar su pierna y no puede trabajar, ante tal situación la Primera Dama Carmen Moreno le hizo entrega de despensas y se le otorgó atención médica, además se comprometieron a apoyarlo en todo lo que esté en sus manos ya que tiene dos pequeños que mantener.

Los beneficiarios agradecieron de gran manera el apoyo por parte de los departamentos que forman parte de la Administración 2018.