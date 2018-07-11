Reparten ‘pluris’ en la Región Centro

REGIÓN CENTRO, COAH.- Entre diferencias e impugnaciones se dieron a conocer las regidurías plurinominales para los municipios de esta parte de la entidad quedando de la siguiente manera:

San Buenaventura Coah.- Alcaldesa electa; Gladys Ayala Flores por el Partido Revolucionario Institucional. Dos regidurías y una sindicatura para el PAN, y dos regidurías para Morena (estas últimas pretende impugnarlas Acción Nacional por considerar que no las merecen por no aparecer como registradas del mencionado partido).

Nadadores, Coah.- Alcalde electo; Abraham Segundo González Ruiz por el Partido Revolucionario Institucional .

Andrés Fernando Vázquez García, alcalde electo por el PAN, en Lamadrid.

Dos regidurías para el PAN y la sindicatura para Morena.

Sacramento.- Coah.- Alcaldesa electa; Yahaira Reyna Ramos por la coalición UDC, PAN y Movimiento Ciudadano.

Dos regidurías y la sindicatura de minoría para el PRI.

Lamadrid, Coah.- Alcalde electo; Andrés Fernando Vázquez García por el Partido Acción Nacional.

Una regiduría y una sindicatura para el PRI y una regiduría para Morena.

Cuatro Ciénegas, Coah.-Yolanda Cantú; alcaldesa electa por el Partido Acción Nacional.

Una regiduría y una sindicatura para el PRI y una para Morena.

Ocampo, Coah.- Laura Mara Silva Fernández; alcaldesa electa por el Partido Revolucionario Institucional

Una regiduría y la sindicatura para Morena y una regiduría para el PAN.

Abasolo. Coah.- Mirasol Treviño; alcaldesa electa por el Partido Acción Nacional.

Dos regidurías para el PRI además de la sindicatura.

Escobedo, Coah.-Dulce Belén de la Rosa Segura; alcaldesa electa por el Partido Revolucionario Institucional.

Dos regidurías y la sindicatura para el PRD y una regiduría para Morena.