Reporte de 'Hombre Pájaro' en Arteaga moviliza a FGE y Protección Civil de Coahuila

Una movilización de las autoridades de la Fiscalía, de Seguridad Pública y de Protección Civil fue el resultado de un reporte que se recibió a través de línea de emergencias 911 a causa del avistamiento de un hombre pájaro en la comunidad de Bella Unión, en Arteaga, hace unos ocho días.

Las autoridades respondieron al reporte, acudiendo al lugar a verificar la presencia de la criatura con extrañas características pero al llegar a la zona, se advirtió de la sola presencia de un hombre de alrededor de 60 años que había hecho el reporte.

Al indagar con las autoridades de seguridad de la región, se mencionó que esta misma denuncia se ha hecho en repetidas ocasiones por esta misma persona que es vecina de la pequeña comunidad, en Bella Unión.

La preocupación de las autoridades radica en que el hombre de 60 años abusa en el consumo de alcohol y otras sustancias que se desconocen, por lo que se ha llegado a la conclusión de que la visión del hombre pájaro forma parte de algunas alucinaciones en medio de un trance, a decir del director de Protección Civil de Arteaga, Leonel Martínez Mata.

"Con eso ya tenemos más de ocho días, el reporte no se hizo directamente a Protección Civil de Arteaga si no que una persona hace un reporte al teléfono de emergencias 911 en lo cual se acercaron varias corporaciones, nosotros fuimos los primeros, llegaron también personas de la Fiscalía y otras corporaciones pero en realidad es una persona que en momentos, yo siento que no está en sus cinco sentidos" advirtió.

Martínez Mata informó que se pudo verificar que el hombre toma alcohol y posiblemente, consume algunas otras sustancias prohibidas que lo hacen salirse de sí mismo.

"En donde está la corporación de nosotros, aquí enfrente está el cerro, ahí hay un camino hacia arriba, son pequeñas propiedades, no tengo el nombre específico, ahí tiene su casa él, tiene ahí dos o tres animalitos, se dedica a cuidarlos; él hizo ese llamado y se sabe que estaba alcoholizado, empieza a decirnos, a hablar que vio un hombre pájaro, que baja a tomar agua y se resguarda en una cueva, pero no, nada que ver, yo siento que usa otras sustancias además del alcohol", expuso.

Por otro lado, al cuestionar al departamento de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado para conocer el día exacto en que ocurrió la movilización, se nos comunicó que las cuadrillas que atienden reportes y denuncias no tenían registro de la visita al lugar por lo que se consideró que no se contaba con la seriedad de un tema de seguridad y fue la razón por la que se omitió el registro de información correspondiente a lo que ocurrió en Bella Unión.