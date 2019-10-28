Se extravía mujer con alzhéimer

NADADORES, COAH.- Una ancianita que padece alzhéimer se extravió por más de 5 horas, los familiares no se dieron cuenta cuando salió de su casa ubicada en el ejido San José del Águila por lo que solicitaron a las autoridades locales el apoyo, después de tres horas de búsqueda fue localizada intentando subir a un cerro en el cual por años cuido animales.

Francisca Hernández Reyes, es la mujer que se perdió y cuenta con 64 años de edad, vive solamente con su esposo. Su sobrina ingresó al domicilio y se percató que no se encontraba su tía pero sola comenzó a buscarla por el ejido pero no la pudo encontrar y llamó a Protección Civil Municipal.

Jaime Rivera Martínez, director de Protección Civil.

Aunque ya había pasado cinco horas sin saber de su paradero, al ser interrogada por elementos que trabajarían en la búsqueda y rescate la sobrina manifestó que algunas veces se ha extraviado pero siempre la encuentran dentro de la comunidad. Jaime Rivera Martínez, director de Protección Civil indicó que después de tres horas de intensa labor fue encontrada con primer grado de deshidratación por todo el tiempo que estuvo fuera de su casa.

Doña Francisca se dedicó por muchos años a cuidar cabras en un cerro y hasta ahí fue a parar y afortunadamente la situación no pasó a mayores.

“Se hidrató a la persona, se le tomaron sus signos vitales y no hubo necesidad de llevarla a un hospital, sus síntomas eran normales y fue llevada hasta su vivienda”, comentó.

Mencionó que es la primera vez que ayudan en la búsqueda de esta mujer ya que los habitantes del Águila cuando la ven vagando la regresan hasta su casa.