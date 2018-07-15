Serán gratuitos exámenes Para las sexoservidoras

Programando una próxima campaña de regularización de exámenes a las sexoservidoras establecidas legalmente, en lo que es referente a las enfermedades de transmisión sexual, informó Jorge Abraham Cervera Mata, médico municipal de esta localidad.

Indicó que anteriormente estos exámenes tenían un costo para ellas y a pesar de la situación económica para algunas, era difícil contar con ese pago, pero gracias a las gestiones de la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena, estos exámenes se harán a través del Municipio sin ningún costo.

Cabe mencionar que estos exámenes los realizaban ellas mismas en los laboratorios particulares por lo cual tenían un costo alrededor de $350.00 hasta 600.00 pesos en algunos casos, ahora no tendrán costo alguno y recibirán apoyo del Ayuntamiento.