SIENTAN BASES DE COORDINACIÓN ENTRE COAHUILA, DURANGO, CHIHUAHUA Y ZACATECAS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Con el objetivo de dar seguimiento al Convenio Marco de Coordinación y Colaboración en materia de Seguridad Pública, signado por los gobernadores de Coahuila, Durango y Chihuahua, los secretarios de Gobierno de estas tres entidades sostuvieron una reunión de trabajo a la que se unió el homólogo de Zacatecas.

El Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, José María Fraustro Siller, dijo que en esta reunión se constituyó el plan de trabajo y se establecieron las comisiones de tecnología y comunicación, información, fiscales y secretarios de Gobierno.

Dijo que se establecieron las bases y mecanismos de coordinación y colaboración entre las cuatro entidades federativas para realizar acciones en materia de seguridad pública, con el fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Expresó que se trabajará de manera coordinada en temas como migración, vehículos ingresados de manera ilegal al País, trasiego de drogas y armas, así como la sustracción ilegal de hidrocarburos.

Fraustro Siller mencionó que lo más importante de estos convenios de coordinación, es la comunicación entre los diferentes niveles de Gobierno (gobernadores, secretarios de Gobierno, secretarios de seguridad, fiscales y militares).

De igual manera, se buscará fortalecer la infraestructura de tecnología y comunicación, que servirá a los 4 estados para bajar los índices delictivos.

Por su parte, Adrián Alanís Quiñones, Secretario General de Gobierno de Durango, indicó que la experiencia que ha tenido Coahuila en su coordinación con Nuevo León y Tamaulipas, fue motivo para que el Gobernador duranguense José Rosas Aispuro solicitara la colaboración entre Durango, Coahuila y Chihuahua.

Dijo que en la región que comparten Durango y Coahuila, el Mando Especial de La Laguna, ha sido ejemplo nacional en la forma de trabajar de manera coordinada, y que se han tomado en cuenta para ser la base en acciones realizadas por el Gobierno Federal.

Luis Fernando Mesta Soulé, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, señaló que los 4 estados comparten problemática común, y por tal motivo buscan encontrar soluciones comunes en las que convergen las fronteras.

Planteó que Chihuahua se encuentra invirtiendo en torres de tecnología con el objetivo de que todo el estado esté conectado, poniendo a disposición de las entidades vecinas esa comunicación en las zonas limítrofes.

El Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Jehú Eduí Salas Dávila, se dijo satisfecho por la reunión de trabajo en donde se intercambiaron ideas, propuestas y mecanismos de colaboración en materia de seguridad pública y de prevención social del delito.

En fechas por acordar, se realizará una reunión de evaluación en el Estado de Durango y posteriormente en Zacatecas.

Estuvieron también presentes, Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado de Coahuila; José Luis Pliego Corona, Secretario de Seguridad de Coahuila, y Sonia Villarreal Pérez, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Coahuila.