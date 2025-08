Proceso Judicial Aplazado por Falta de Condiciones

Bajo la causa penal 627/2022, el proceso judicial contra José N, imputado por el delito de daños y lesiones, fue aplazado tras no concretarse las condiciones necesarias para avanzar hacia la apertura de juicio oral.

Durante la audiencia, celebrada este martes, estuvieron presentes las víctimas María, Juan Jesús y Miguel. La defensa del imputado recordó que en una audiencia previa se planteó la posibilidad de una suspensión condicional del proceso, mediante un plan de reparación del daño que consistiría en el pago de 75 mil pesos.

No obstante, la agente del Ministerio Público y la Asesoría de Atención a Víctimas señalaron que no ha sido posible dialogar con las víctimas para evaluar la propuesta, debido a que la carpeta de investigación estaba en manos de un abogado particular, quien no entregó los registros correspondientes pese a haber sido apercibido con un plazo de tres días. El litigante argumentó que los documentos se extraviaron, situación que impidió avanzar en el análisis del caso.

Ante la falta de condiciones para continuar, el juez determinó posponer la audiencia de apertura de juicio oral. Subrayó que el delito atribuido al imputado no fue cometido con intención dolosa, por lo que recomendó a las partes valorar con apertura la propuesta presentada.

La nueva audiencia fue programada para el próximo viernes 08 de agosto a las 9:00 a.m., tiempo en el que la Asesoría de Atención a Víctimas deberá recabar la información necesaria y establecer contacto con los afectados para que puedan tomar una decisión informada.

El juez advirtió que, de no presentarse el imputado en la próxima audiencia, será declarado sustraído de la acción de la justicia. Asimismo, se impondrá una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a las víctimas y sus abogados si no comparecen para dar continuidad al proceso judicial.