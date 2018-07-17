Siguen sin agua en la California

CASTAÑOS, COAH.- Habitantes de la colonia California siguen con el problema de abasto de agua en su toma domiciliaria, pero fueron ya auxiliados con agua en pipas.

En un recorrido por este sector, una de las colonias involucradas con el desbasto de agua por la avería en el Pozo California, se constató que los vecinos aún no tienen normalizado el servicio del vital líquido. Y es que en una gran cantidad de viviendas, sus moradores, optaron por sacar tambos de 200 litros o más al exterior para recibir el agua que se les reparte a través de pipas.

Unas jovencitas que habitan en un domicilio de la colonia California destacaron que tienen ya más de cinco días sin agua en sus casas “dijeron que hasta mañana es probable que tengamos agua en la red, por lo pronto ayer en la tarde pasó una pipa y nos llenaron tambos”, dijo una de las personitas entrevistadas al respecto.

De acuerdo al gerente del SIMAS, José Francisco González declaró a La VOZ de Monclova, que sería en las próximas horas cuando se conecte la distribución del agua, una vez que arreglen una fuga en la línea de conducción, así como la reparación de un motor que resultó averiado.