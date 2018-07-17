Solo el 30% paga predial

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Menos de la mitad de los contribuyentes castañenses han acudido a pagar su predial, en estas semanas comienza un periodo importante de ausencia de pagos, indicó el director de Catastro, Pedro Romero Pérez.

En Castaños hay aproximadamente 16 mil contribuyentes en el padrón catastral, y se considera que generalmente son cumplidos solo un 30% de la población.

Indicó que por ser época en que los alumnos regresan a clases las familias ocupan el ingreso que tienen para prepararse a la compra de útiles escolares y uniformes, por lo que pocos piensan en su rezago en predial.

Pedro Romero Pérez, director de Catastro en Castaños.

Sin embargo, espera el Director de Catastro la indicación del alcalde Enrique Soto Ojeda por si existe alguna alternativa de descuento o promoción atractiva para que los morosos acudan a ponerse al corriente.

Sostuvo que hasta la fecha, han acudido a pagar su predial las familias que por costumbre son cumplidas con el pago de su impuesto.

Y el pago se reanuda aproximadamente en el mes de noviembre, cuando las familias de nuevo tienen ingresos pues comienza desde este mes el ingreso por pago de aguinaldos, como es el caso de los pensionados.