Subsidian sementales bovinos en San Buena

SAN BUENAVENTURA COAH.- En beneficio de los productores de la Región Centro-Desierto se efectuó la entrega de apoyos agrícolas, entre los que destacan para aquellos que tuvieron daños por granizo en cultivos de trigo.

Por instrucción del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) se realizó la entrega de recursos para implementos agrícolas, remolques, cercos, bebederos, corrales, líneas de conducción de agua, siembra de semilla de pasto, plantación de nopal y desazolves de abrevaderos para varios ejidos.

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Se hicieron entrega de apoyos para productores agrícolas y ganaderos de la Región Centro del Estado.

El titular de la SDR, José Luis Flores Méndez, expuso que la inversión de los apoyos entregados es de alrededor de 14 millones de pesos, y corresponden a los programas de concurrencia estatal y municipal, de Ipassa.

Así como a los de Extensionismo Rural, de Cambio Climático, del Seguro Catastrófico y la entrega de sementales del Programa de Mejoramiento Genético 2018.

En calidad de anfitriona la alcaldesa Gladys Ayala Flores le dio la bienvenida a los asistentes entre los que se encontraban el secretario de Desarrollo Rural José Luis Flores Méndez, quien acudió en representación del Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís, así como funcionarios regionales de Sagarpa cuya dependencia aportará el recurso del rubro federal.

Las instalaciones de la Expo- Gan se vieron saturadas de personas ansiosas por aprovechar los beneficios del programa de Mejoramiento Genético y Apoyo al Campo recibiendo además de subsidio para la compra de sementales, apoyos para la adquisición de maquinaria o equipamiento de pozos entre otras cosas.

La exposición de maquinaria agrícola fue con la intención de que los productores se acercaran.

A hacer uso de la palabra el Delegado de la Sagarpa Jorge Alberto Flores Berrueto dijo que la intención del presente sexenio es que los recursos lleguen de manera oportuna a los productores y en cuanto al mejoramiento genético la intención es promover la producción pecuaria dentro de su oportunidad.

“El ganado de Coahuila con el paso del tiempo ha tenido otra identificación ante el resto de otras entidades por su calidad y eso es un efecto directo gracias al programa de Mejoramiento Genético al contar con una gran cantidad de criadores de ganado de registro en todo el Estado, de razas perfectamente adaptadas a las condiciones del desierto y Semidesierto, razas que se han exportado con plena clasificación de ser número uno, pero se debe a su calidad y aprovechamiento del medio ambiente.

Mucha asistencia al evento de Mejoramiento Genético.

Agregó que el logro para llegar a ser de los mejores productores se debe a la constancia y tenacidad en el proceso de mejoramiento genético de sus crías.

Al hablar de los sementales que se ofrecieron apuntó que todos son de una condición genética inmejorable además de peso y edad en edad productiva para que quienes los adquieran comiencen a mejorar sus hatos de ganado.

Reconoció que si bien es cierto que en ocasiones la producción ganadera en Coahuila no es la más favorable, debido a las sequias recurrente, pero se está trabajando para atender esto por medio de gestión de infraestructura para que los productores no batallen, ya que aquí lo raro es que lluevan.

Reconoció y admiró a los productores que contra todo continúan trabajando para la recuperación de los hatos ganaderos después de diez años de sequia continua hasta llegar a los números normales.

Posteriormente las autoridades procedieron a la entrega de los apoyos que juntos sumaron alrededor de 14 millones de pesos repartidos entre los productores agrícolas y ganaderos de la Región Centro- Desierto.