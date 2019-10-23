Supervisa Gladys bacheo en la rural 28

San Buenaventura, Coahuila.- Al iniciar los trabajos de bacheo y reparación de pavimento en aproximadamente 4 km de tramo de carretera rural dañada, la alcaldesa Gladys Ayala Flores supervisó los avances donde de entrada se aplicó asfalto en 200 mts cuadrados.

La carretera rural 28 que conduce a los ejidos de San Buenaventura se atiende principalmente en el área de riachuelos para rehabilitar los baches formados por mantos freáticos.

Además se incluye recarpeteo para la rehabilitación de la carretera San Buenaventura - Ejido San Blas con recursos propios del ayuntamiento.

“La indicación principal fue dar prioridad a reparar los tramos afectados por hundimientos que existen a la altura del paraje conocido como ‘Los Riachuelos’” dijo la alcaldesa Gladys Ayala.

En la supervisión fue acompañada por el director de Obras públicas Arquitecto Jesús Chávez Peñaloza constatando trabajos de la constructora Garza Falcón.

Es una carretera que en época de lluvia se acentúa el desgaste en áreas donde se localizan mantos freáticos que abastecen de agua a la ciudad, pero dañan los humedales el pavimento, sin embargo los habitantes que diariamente transitan solicitaron la reparación para evitar daños en sus vehículos y prevenir accidentes.

Gladys Ayala mencionó que esta misma semana concluirán los trabajos de bacheo y recarpeteo para que los habitantes los ejidos ubicados al norte de San Buenaventura tengan su carretera en mejores condiciones.