También en San Buena arranca Vivienda Digna

San Buenaventura, Coahuila.- Con inversión tripartita el Gobierno Federal, Estatal y Municipal trabajan en apoyo de las familias sambonenses a través del programa Vivienda Digna.

La alcaldesa Gladys Ayala arrancó el programa en la colonia Benito Juárez y en los próximos días se extenderá a más sectores.

Los 38 beneficiarios habitan en diferentes colonias y ejidos, la directora de Desarrollo Social Municipal, Lilia del Carmen Rodríguez, argumentó que cada uno de los beneficiarios aportará solo el diez por ciento del costo total de la rehabilitación de su hogar.

El programa tiene como objetivo ir subsanando los problemas de hacinamiento; que las familias que habitan en un solo cuarto o recámara tengan una vivienda digna y principalmente de material resistente dejando de lado lo reciclable o los techos de lámina.

Arranca programa apoyo a la vivienda 2018.

Al arranque del programa asistieron vecinos de la colonia Benito Juárez, donde la alcaldesa Gladys Ayala dió el banderazo acompañada del director estatal de la Vivienda, Eduardo Ortuño Gurza, Aurelio Martínez Moreno, subdirectror de Promoción y Vivienda.

El Cabildo fue testigo del arranque quienes autorizaron en su momento el recurso que le corresponde al Municipio aportar para acercar el programa federal a los sambonenses.

En el programa de Vivienda Digna se abarca la construcción de recámara urbana y rural, cuartos de baño o reparación de techos y la responsable de las obras será la arquitecta Nayeli Nájera.

La alcaldesa Gladys Ayala arrancó el programa en la colonia Benito Juárez.

La Alcaldesa dijo que con recursos de los tres niveles de gobierno el Ayuntamiento apoya a las familias para combatir el hacinamiento y la pobreza.

“Dentro de las acciones del Gobierno Federal continuamos trabajando para combatir el hacinamiento y la pobreza extrema del municipio y sus comunidades rurales, acciones en las que el Gobierno del Estado nos apoya para cumplir con las familias vulnerables”, afirmó Gladys Ayala.

Por su parte el director estatal de la Vivienda, Eduardo Ortuño Gurza, dijo que el programa está diseñado para apoyar a los hogares en situación vulnerable y disminuir el rezago social con la mejora en la calidad de los materiales de las viviendas.

Estuvieron presentes beneficiarios del programa como la señora Alicia Elizabeth Ramírez Sánchez, Bertha Alicia Sánchez Carrillo entre otros que agradecieron a las autoridades por alcanzar el beneficio de vivienda.