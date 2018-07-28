Todo un éxito la Feria de San Buena

SAN BUENAVENTURA COAH.- La presidenta del Comité de la Feria del Santo Patrono Buenaventura edición 74, Juanita Guadalupe Rodríguez, dijo sentirse más que satisfecha por el resultado del evento que tuvo una duración de 17 días, ya que la respuesta fue favorable al contar con mucha asistencia.

Pero lo más destacado es el hecho de que los resultados de la vigilancia policiaca redundaron en saldo blanco ya que las situaciones que atendieron los elementos no pasaron de ser faltas administrativas.

Resaltó la serie de comentarios favorables de parte de los asistentes, algunos de esta localidad y otros de fuera en cuanto a la cartelera de artistas que fue distinta a los años anteriores, calificándola como excelente.

“Fue una bonita experiencia e inolvidable que quedará para siempre en el corazón de quienes participaron en la organización y ejecución de los eventos, pues se pensó primero en el gusto de la gente y su asistencia ya que era lo más importante porque la fiesta se hace pensando en el pueblo, en sus gustos y que se divierta sanamente”.

En cuanto a los resultados de la actividad, dijo que por el momento no se tiene fecha definida ya que hay que cubrir algunos requisitos, pero que una vez que quede listo el informe se dará a conocer al pueblo.

Reiteró su alegría por haber sido parte de este evento tradicional y emblemático para los sambonenses.