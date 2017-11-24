Valora Rubén trabajo de PC

Arteaga, Coah.-Por el esfuerzo que realizan en la prevención y atención de emergencias los alcaldes y todos los integrantes del Gobierno del Estado y Federación del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Rubén Moreira Valdez los felicitó e hizo un reconocimiento público por esa labor.

Al encabezar la Sesión Ordinaria, resaltó el trabajo realizado en los últimos seis años por todos sus integrantes, que pudieron lograr que en eventos imponderables se disminuyera al máximo las afectaciones de vidas humanas y pérdidas materiales considerables.

Resaltó que en Coahuila se trabajó en la cultura de la prevención, y fortalecer a los municipios con más unidades de Bomberos y Protección Civil; con mejor equipamiento y capacitación para la atención de emergencias y en apoyo de la población.

En la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil se subrayaron las acciones implementadas en los últimos seis años, que fueron desde la capacitación de brigadistas en prevención y protección civil escolar, brigadistas comunitarios como en atención psicológica post desastre.

El subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos, expuso que con el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno se atendieron 10 Declaratorias de Emergencia o Desastre por lluvias severas, sequías, heladas severas y un tornado.

Informó que en el mismo período se realizaron 7 mil 658 simulacros con la participación de 978 mil 060 personas en todo el Estado. Así como realizar más de 40 mil inspecciones en guarderías, gasolineras, gaseras, centros de tercera edad, hospitales y otros establecimientos, que dieron como resultado saldo blanco y ningún incidente de consideración.

Expuso que como cada año se implementaron operativos de vacaciones seguras, dando como resultado en los últimos cuatro años no tener ningún fallecimiento por accidente en balnearios o albercas.

Con el Plan de respuesta de la Temporada Invernal, también se redujo a cero, en los últimos tres años, el número de fallecimientos por hipotermia.

Dentro de los acuerdos que se tomaron en la sesión se acordó que las autoridades municipales en caso de recibir una notificación de sismo deberán visitar los lugares con población y vivienda cercanos para evaluar posibles daños y brindar la atención debida.

También se aprobó que la Conagua notificará a los municipios sobre la presencia de nuevas obras en la Región Laguna para prevenir accidentes. A su vez de revisó el semáforo de cumplimiento de los municipios en materia de seguridad y prevención de accidentes.

Se señaló que las presidencias municipales a través de sus Unidades de Protección Civil deberán difundir la nueva Ley de Protección Civil del Estado; como difundir las acciones preventivas propias de la temporada invernal y cuenten con refugios temporales.

Por último se aprobó el acuerdo para que los Municipios nieguen el otorgamiento de permisos para la venta de pirotecnia, y en coordinación con el Estado realicen una estrecha vigilancia para evitar el traslado, comercialización y quema de pirotecnia con el fin de evitar accidentes.