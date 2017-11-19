Ven retroceso en Ley de Disciplina Financiera

Saltillo, Coah.- Es un retroceso que se hayan aprobado los cambios en la Ley de Disciplina Financiera para facilitar que se tome deuda para gasto corriente, consideró el auditor superior del Estado Armando Plata Sandoval, al añadir que esta modificación flexibiliza el ejercicio de la aplicación de recursos lo que «va en desmerecimiento del esfuerzo que deben tener los gobiernos en gasto de inversión».

“Desde el momento que facilita que tomes deuda para gasto corriente desestima los esfuerzos que deben tener los gobiernos para gasto de inversión”, expuso, al añadir que por el momento no es posible revertirlo aunque con el tiempo ya en el ejercicio deberán tomarse medidas para “apretar el gasto”.

Y es que esta facilidad permite eliminar candados para el gasto en rubros como sueldos y salarios, materiales y suministros, así como otros gastos que no tienen qué ver con la inversión; aunque recalcó que en el caso de Coahuila la entidad va bien en cuanto a indicadores por parte de la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano para la Competitividad, tanto en el caso del Estado como de los municipios.

Además se espera que los controles que tome la Secretaría de Hacienda, facultada para observar esta ley de Disciplina Financiera, puedan ayudar a este y otros controles como el hecho de que los gobiernos no dejen deuda ni pública ni de gasto corriente, así como que enrolen los esfuerzos para el gasto de inversión pública.

Señaló que además son los Congresos los que deben exigir a sus gobiernos que ejerzan inversión pública, “si usted ve las cuentas públicas de los municipios hay algunos que apenas completan con su ingreso para cumplir con sus egresos y poco remanente tienen para inversión pública pero como quiera esos mismos gobiernos deben caminar para tener el fondo remanente para invertir”.

INFORMARÁN AL CONGRESO

EL 15 DE DICIEMBRE

Por otra parte, informó que el próximo 15 de diciembre se presentarán ante la actual legislatura los informes financieros de los ayuntamientos a la Auditoría, pero todavía hoy algunos de ellos no han solventado algunas de las observaciones aunque insistió en que están en el proceso.

Además, se presentarán estadísticas para construcción de indicadores similares a las del Instituto Mexicano para la Competitividad, por lo que se ha estado dando acompañamiento a los Municipios pues una de las problemáticas es que los administradores municipales no cuentan con un servicio civil de carrera de manera que es necesario acompañarles durante un buen tiempo y sostener los esquemas técnicos de que se les proveen para que avancen en los informes.

“Esperemos que buenos funcionarios municipales permanezcan a partir de enero y si no tendremos que acompañarles nuevamente”, admitió, y dijo que dicho acompañamiento necesariamente perjudica en el avance de las auditorías.