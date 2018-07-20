Viajará Lencho a Canadá y China

Frontera, Coah.- El alcalde Florencio Siller Linaje de Frontera, viajará con el gobernador Miguel Ángel Riquelme a Canadá y China para promover inversiones en la Región Centro.

El Mandatario Estatal informó que en agosto estarán en Canadá y en septiembre en China visitando empresas del ramo automotriz y de energías renovables.

“Me interesa mucho que esta región sea promovida y que los alcaldes lleven una presentación de las bondades de sus municipios para que tengan oportunidad de dar a conocer qué es lo que ofrecen”, comentó.

El Gobernador también invitó al Alcalde de Saltillo y en los próximos días tendrán una reunión con el secretario de Desarrollo Económico, Jaime Guerra, para elaborar el ofrecimiento que incluirá los predios disponibles e incentivos.

Riquelme comentó que actualmente hay 25 empresas extranjeras que contemplan instalarse en Coahuila por lo que espera que los proyectos se concreten.

“La diversificación de la economía tiene que ser real pero también el sector automotriz tendrá un gran impacto, implica que estemos buscando negocio con Canadá, China y con Corea, hace una semana dimos apertura a una importante empresa coreana en la Región Sureste”.

El Gobernador añadió que probablemente también invite a empresarios locales a su gira de trabajo.