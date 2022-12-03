Entrega Dra Lety sillas de ruedas

Cumpliendo el objetivo de apoyar a los más vulnerables, la presidenta honoraria del DIF Monclova, doctora Leticia Carrillo Acevedo, hizo entrega la mañana de este viernes, de sillas de ruedas, andadera y bastón para apoyar en el desplazamiento de las personas con alguna discapacidad.

Fue en la parte exterior del Hospital DIF donde la primera dama se reunió con las personas beneficiadas y lo hizo en compañía de la directora del DIF doctora Cecilia Ramos, Mónica García encargada de Asistencia Social y la Trabajadora Social, Verónica López.

En su mansaje la doctora Leticia Carrillo exhortó a las personas a seguir adelante con entusiasmo y seguridad de que existen dependencias, como el DIF Monclova, que los apoyan por ello no deben sentirse abandonados, al contrario, deben tener la seguridad de que en cuanto necesiten algo, se les va atender como debe de ser.

‘Estas sillas de rueda, la andadera, el bastón, les da seguridad, equilibrio y autonomía, por eso DIF Monclova toca puertas, realiza eventos y pide apoyo para contar con mayor cantidad de sillas, andaderas y bastones a fin de satisfacer la demanda de quienes lo solicitan’ destacó la presidenta honoraria del DIF.

Las personas beneficiadas con silla de ruedas fueron: Margarita González, Fátima Guadalupe Cuevas Torres, Gloria del Toro Zavala, Manuel Hernández Reyna y Damaris Arely Pérez.

Mientras que Julián Escobedo González resultó beneficiado con una Andadera y Jesús Llanas Carmona con un bastón, sumándose así a la larga lista de personas beneficiadas por parte del DIF Monclova.