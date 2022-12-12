Monclovense salió a buscar “chamba”, y no ha regresado

MONCLOVA, COAHUILA. – El pasado jueves 1 de diciembre, Juan Adrián López Martínez, le dijo a su señor padre que iba a buscar “chamba” por el rumbo de la colonia Miravalle, sin embargo, 11 días después, no ha regresado, por lo que solicita la colaboración de las familias monclovenses para dar con el paradero de su hijo.

“No pierdo la esperanza de localizarlo” expresó a Periódico la Voz de Monclova, don Juan López Villegas, padre de Juan Adrián, de quien desconoce su paradero desde hace 11 días.

También lee: No rescataré AHMSA”: AMLO

Juan Adrián López Martínez, de 47 años, mide 1.70 metros de altura, pesa 70 kilógramos, vestía el día de su desaparición sudadera gris con el logo de Adidas, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Don Juan López, informó que ya denunció ante las autoridades de la Fiscalía General de Coahuila su desaparición y que incluso este mismo lunes personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, se comprometió a emitir la ficha de búsqueda de Juan Adrián.

Sus familiares han intentado localizarlo en los talleres mecánicos donde acudía a trabajar constantemente y en especial por el rumbo de la colonia Miravalle, sin embargo, hasta el momento no han logrado obtener información que les ayude a localizarlo.

Si usted vio o sabe algo del mecánico, sus familiares agradecerían que se comunicara al 866 107 4681.

En su perfil de Facebook, Juan Adrián, en varias ocasiones solicitaba a los traileros un raid a Ramos Arizpe, ofreciendo sus servicios como mecánico en caso de que en el trayecto se registrara alguna descompostura.

El 9 de agosto publicó: “Busco Ray mañana de Asturias Monclova a ramos Arizpe si se les descompone rápidamente se los arreglo gratis ya saben cómo baila el perro. 8662002027 — en Colonia Asturias, Monclova Coahuila”.