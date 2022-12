No rescataré AHMSA": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desdén a AHMSA y a las miles de familias que dependen directa e indirectamente de la acerera, al asegurar que no rescatará a Altos Hornos de México y que la gente no se debe de preocupar por quedarse sin trabajo.

También lee: Los hornos callaron: CFE corta la luz a AHMSA

El pasado miércoles 30 de noviembre, la Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de energía eléctrica a Altos Hornos de México, afectando la producción de las Plantas 1 y 2 así como de sus oficinas generales, por un adeudo de 127 millones de pesos. La empresa acerera incumplió el pago a CFE debido a que realizó el abono de 50 millones de dólares a PEMEX, por el caso de Agronitrogenados.

Entrevistado en su conferencia de prensa Mañanera sobre la difícil situación financiera que enfrenta Altos Hornos de México, el presidente López Obrador planteó una firme postura en la que aseguró que bajo ningún concepto rescatará su gobierno a AHMSA.

"Estamos rescatando al pueblo no a empresas. Antes había la mala costumbre de rescatar a las empresas y realmente se rescataba a los empresarios, se llegó al punto de que había bancos quebrados y banqueros ricos, o empresas quebradas con empresarios ricos", señaló textualmente AMLO.

El presidente deseó que la Comisión Federal de Electricidad llegue a buen acuerdo con Altos Hornos de México y dijo que la CFE al ser una empresa pública debe de cobrar la luz.

Asimismo, sobre el temor de que cerrará la empresa y con ello se quedarán miles familias sin su ingreso, López Obrador señaló:

"Hay crecimiento económico en el País y en el norte hay acereras que están creciendo mucho. Todo esto por la preocupación de que se va a quedar la gente sin trabajo. No. Están llegando muchas empresas".

Y aunque aclaró que no quiere que se cierre ninguna empresa, sin embargo, señaló: "pero no vamos a estar destinando dinero de todo el pueblo para financiar ineficiencias y corruptelas, porqué esta empresa no llevaba bien su administración" al momento que culpó que Altos Hornos de México, le prestaba el avión al ahora exgobernador Moreira.

Asimismo, acusó al empresario Alonso Ancira de proteger a políticos coahuilenses. "bueno desde la privatización, porque esa era una empresa pública, son de esas historias muy truculentas del periodo neoliberal".

"Ojalá se resuelva este asunto, el señor Ancira llegue a un acuerdo con acreedores, socios y se consolide esa empresa (AHMSA) que es muy importante para el desarrollo de Monclova y de toda la región", contestó López Obrador al ser cuestionado sobre el conflicto que tiene Altos Hornos de México con la CFE.