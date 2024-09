"147 y 288 no pueden ser embargadas".

El líder sindical Ismael Leija afirmó que las instalaciones de las secciones 147 y 288 de AHMSA no pueden ser embargadas debido a que pertenecen a la empresa y no al sindicato. Esta declaración surge después de que un grupo de trabajadoras, principalmente secretarias, demandaran a los representantes de los comités locales por incumplimiento de pago.

"Las instalaciones sindicales no son propiedad del sindicato, sino de la empresa", enfatizó Leija. "No se puede embargar lo que no es nuestro".

Leija expresó su confianza en que se puede encontrar una solución beneficiosa para todas las partes involucradas. "Estamos dispuestos a dialogar y encontrar una salida pacífica", dijo.

Además, Leija mencionó que el cambio de Administración Federal y la llegada de la nueva presidenta en octubre podrían influir positivamente en la resolución del conflicto. "Ha habido un acercamiento entre el gobierno del Estado de Coahuila y la próxima presidenta, lo que nos da esperanza de que se puedan encontrar soluciones beneficiosas".

Leija señaló que esperan que para el dos de octubre, también se desbloquee el problema del poder judicial y que finalmente se pueda declarar en quiebra a la empresa AHMSA, lo cual ha sido un proceso largo y complicado para la empresa, que ya había anunciado su entrada en la fase de quiebra debido a la falta de acuerdo con sus acreedores.