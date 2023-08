A casi un año del accidente que afectó a Saúl Moreno; Ex policía no se hace responsable

A casi un año de haber arruinado su negocio de hot dogs y matar a una enfermera en un accidente automovilístico, el ex policía de tránsito Orlando García no se ha hecho responsable de comprarle un nuevo puesto al señor Saúl Moreno Rodríguez.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre del 2022 cuando el auto deportivo de color negro, en el que se transportaban tres sujetos, -entre ellos el elemento Orlando-, no respetó la luz roja del semáforo, chocando contra un auto compacto el cual desafortunadamente se impactó contra el puesto de hot dogs en donde se encontraba la víctima fatal, la enfermera Patssy Galván.

El dueño del puesto, Saúl Moreno Rodríguez acudió al Ministerio Público para buscar al trabajador Alfredo Martínez y que se tomaran cartas en el asunto ya que su vida cambio completamente desde ese día y su situación económica no ha mejorado.

"Sigo batallando porque no me han pagado lo que acordamos, tengo un carrito de hot dogs el cual pago 40 pesos diarios y ya no aguanto la situación, solo me traen vuelta y vuelta y el defensor Gustavo Pacheco se vuelve puras promesas diciéndome que ya me tiene mi carrito"

Señaló que el abogado Gustavo Pacheco ya ni siquiera le contesta las llamadas para ver su caso, por lo que continúa rentando un carrito e incluso se fue a trabajar a Monterrey, Nuevo León hace un tiempo.

"En el convenio se supone que entregarían el carrito en doce días y casi va un año, no me han entregado nada, si se hizo responsable por el dinero que se me perdió de caja que era de 3 mil pesos, pero no se hizo responsable del tanque de gas, hielera y más. Esa es la justicia que tenemos aquí en Monclova, por eso hago un llamado a las autoridades"