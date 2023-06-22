A funcionarios

El alcalde Dr. Mario Dávila ha instruido a todo el personal del servicio público a participar en una capacitación especializada con el objetivo de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en el servicio, especialmente en lo que respecta a las personas con discapacidad. Esta iniciativa busca asegurar que la administración municipal esté al nivel de excelencia en el trato y atención a este sector de la población.

Virginia González, directora de Atención a los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad dijo que si bien todos los departamentos municipales tienen alguna relación con los ciudadanos, se dará mayor énfasis a aquellos que tienen un contacto directo diario con el público, como Seguridad Pública, Protección Civil, DIF, Salud, Atención Ciudadana y Desarrollo Social, entre otros.

Agregó que la capacitación ofrecida a los funcionarios abarcará diversos temas para garantizar la adecuada atención a las personas con discapacidad, entre ellos se incluyen la divulgación de los derechos humanos de este grupo, el dominio del lenguaje inclusivo y la comprensión de cómo brindar una atención adecuada.

En ese sentido la funcionaria del Ayuntamiento señaló que, "como servidores públicos, tenemos la obligación de conocer, utilizar y difundir el lenguaje inclusivo como una herramienta para fortalecer la promoción y el ejercicio de los Derechos Humanos, y saber cómo debe ser atendida una persona con discapacidad".

El lugar designado para llevar a cabo estas capacitaciones es la sala 6 del Museo Coahuila y Texas, el taller se denomina “Mejorando Mi Calidad en el Servicio" y será de martes a viernes, de 9:00 a 11:30 de la mañana, la capacitación iniciará con una interacción entre los participantes, fomentando el diálogo y el intercambio de experiencias para enriquecer el aprendizaje, la ponente de estas conferencias será la propia Virginia González.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca fortalecer la sensibilización y la formación del personal municipal en relación con la atención a personas con discapacidad, promoviendo un trato respetuoso, inclusivo y de calidad. Asimismo, se espera que esta capacitación contribuya a mejorar la calidad del servicio público en general, brindando una atención más eficiente y cercana a las necesidades de todos los ciudadanos.