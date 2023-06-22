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Coahuila

A funcionarios

Capacitarán sobre inclusión.

Por Staff / La Voz - 22 junio, 2023 - 11:10 p.m.
Funcionarios públicos del Ayuntamiento reciben instrucciones del alcalde Dr. Mario Dávila para participar en una capacitación especializada, con el fin de mejorar la calidad del servicio para personas con discapacidad.
Funcionarios públicos del Ayuntamiento reciben instrucciones del alcalde Dr. Mario Dávila para participar en una capacitación especializada, con el fin de mejorar la calidad del servicio para personas con discapacidad.

El alcalde Dr. Mario Dávila ha instruido a todo el personal del servicio público a participar en una capacitación especializada con el objetivo de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en el servicio, especialmente en lo que respecta a las personas con discapacidad. Esta iniciativa busca asegurar que la administración municipal esté al nivel de excelencia en el trato y atención a este sector de la población.

Virginia  González, directora de Atención a los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad dijo que si bien todos los departamentos municipales tienen alguna relación con los ciudadanos, se dará mayor énfasis a aquellos que tienen un contacto directo diario con el público, como Seguridad Pública, Protección Civil, DIF, Salud, Atención Ciudadana y Desarrollo Social, entre otros.

Agregó que la capacitación ofrecida a los funcionarios abarcará diversos temas para garantizar la adecuada atención a las personas con discapacidad, entre ellos se incluyen la divulgación de los derechos humanos de este grupo, el dominio del lenguaje inclusivo y la comprensión de cómo brindar una atención adecuada.

En ese sentido la funcionaria del Ayuntamiento señaló que,  "como servidores públicos, tenemos la obligación de conocer, utilizar y difundir el lenguaje inclusivo como una herramienta para fortalecer la promoción y el ejercicio de los Derechos Humanos, y saber cómo debe ser atendida una persona con discapacidad".

El lugar designado para llevar a cabo estas capacitaciones es la sala 6 del Museo Coahuila y Texas, el taller se denomina “Mejorando Mi Calidad en el Servicio"  y será de martes a viernes, de 9:00 a 11:30 de la mañana, la capacitación iniciará con una interacción entre los participantes, fomentando el diálogo y el intercambio de experiencias para enriquecer el aprendizaje, la ponente de estas conferencias será la propia Virginia González.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca fortalecer la sensibilización y la formación del personal municipal en relación con la atención a personas con discapacidad, promoviendo un trato respetuoso, inclusivo y de calidad. Asimismo, se espera que esta capacitación contribuya a mejorar la calidad del servicio público en general, brindando una atención más eficiente y cercana a las necesidades de todos los ciudadanos.

 

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