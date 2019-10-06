A juicio Rubí...

FRONTERA., COAH.-Será el próximo 31 de octubre en punto de las 12:00 del día cuando se reanude el juicio en contra de Rubí Carrizales, esto por medio de la realización de la audiencia intermedia por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven Leída Camila Ledezma Vielma.

Por fin el caso seguirá su curso y espero que cuando se tenga que emitir un veredicto se le haga justica a mi hija y a la señora Yolanda Carrizales, concluyó Laura Vielma madre de Camila.

Su madre Laura Vielma dijo esperanzada que para ellas y para su hija, quien falleciera en un trágico accidente causado por Rubí Carrizales, quien se encontraba en estado de ebriedad, llegó la hora decisiva, toda vez que por fin el caso seguirá su curso, toda vez que en el mes de noviembre la defensa de Rubí solicitó un amparo que mantuvo estático el caso.

Dijo estar confiada en que se haga justicia en el caso de su hija, toda vez que aunque la defensa de la acusada interpuso varios amparos para tratar de revocar los señalamientos en su contra, todo regresa a su proceso inicial, por lo que espera que se haga justicia.

“Regresamos a la etapa intermedia en el caso, sabemos que estos ya está en fase final, tenemos las pruebas necesarias para respaldar la culpabilidad de Rubí, desde el principio presentamos todo junto con los testigos, sin embargo los amparos promovidos por la defensa de ella atrasaron la resolución del caso, estoy confiada en la justicia, se que dios me va a ayudar a que todo termine de manera positiva”.

Como madre mencionó que nada le va a regresar a su hija, sin embargo aunque sabe que el daño en su familia ya está hecho, es necesario que Rubí se haga responsable de sus actos ya que no solo su hija murió sino también la señora Yolanda Carrizales, madre de familia que dejó a su familia a causa de la irresponsabilidad de esta joven.