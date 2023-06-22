A la federación

MONCLOVA., COAHUILA.-Maestros sindicalizados y personal docente del Cecytec Norte John F. Kennedy realizaron una protesta para exigir al gobierno federal la homologación de salarios, promoción docente y recategorización administrativa, lo cual se llevó a cabo de forma simultánea en todo el país.

Arturo Javier Rivera Arocha dijo que en el paro realizado desde la mañana del pasado jueves participaron maestros y personal sindicalizado de todas las áreas, toda vez que es importante para ellos que se pague lo que es justo o mínimo se les entreguen los 16 mil pesos mensuales a cada trabajador como representación del salario mínimo.

El Delegado sindical dijo que la basificación del personal docente y administrativo, los pagos de las medidas de bienestar anunciados por el presidente de la república en el 2022, el pago del 8.2% de incremento salarial retroactivo al mes de febrero del 2023 o el pago mínimo de 16 mil pesos mensuales a cada trabajador es lo que exigen se cumpla en este año, ya que el año pasado se firmó pero la federación no incluyó estos recursos.

“El año pasado llegamos a un acuerdo con la federación para que nos otorgaran estos beneficios pero los recursos que nos deben no se integraron al presupuesto a ejercer y es por ello que no se nos pagó, es por ello que esperan que este 2023 el compromiso se cumpla el compromiso o se realizaran otros movimientos nacionales en exigencia del mismo”.

Es importante señalar que este paro de labores de los trabajadores sindicalizados se pactó también en instituciones educativas como COBAC, Conalep y telesecundarias en todo el territorio nacional, pues el objetivo es que a todos se les cumpla con la homologación de salarios que están solicitado desde hace un año.