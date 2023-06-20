Monclova se encuentra en el “top ten” de las ciudades más calurosas a nivel mundial, la colocan en la colocan en la novena posición con 46.2 grados centígrados.

De acuerdo a “World Temperature and Rainfall extreme”, se determinó este martes 20 de Junio que este municipio es el único de México que se encuentra en el “ranking” de medición extrema.

Monclova, Coahuila, México está entre ciudades de África, Pakistán, Irak con temperaturas extremas.

Se toma en cuenta a 15 ciudades con temperaturas que van desde los 45.8 hasta los 49 grados centígrados. Y nuestra ciudad figura entre éstas con temperaturas más altas a nivel mundial.