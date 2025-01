A proceso asaltante de panadería

Jesús N fue vinculado a proceso por el delito de robo en cuantía menor calificado por cometerse en comercio en horas del servicio al público, es acusado de asaltar al cajero de la panificadora "La Fama" en el bulevar San José en la colonia Chinameca.

Ayer se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, el caso se encuentra bajo la causa penal 017/2025, la defensa del imputado señaló que dentro de los datos de investigación que tienen la fiscalía existe una videograbación en la que se aprecia al imputado cometiendo el delito.

La defensa alegó que en dicho video, su cliente no lleva una pistola en mano como inicialmente lo hacía ver, lo que sirvió para que el delito no ameritara una pena mayor en prisión sin goce de beneficio, por lo que no se actualizó el robo calificado por cometerse con arma.

Además de que el robo fue de 2 mil pesos en efectivo y un iPhone de un costo de 5 mil 800 pesos, lo que no ameritaba prisión y la defensa pidió al juez no se vinculara a proceso a su cliente.

El Ministerio Público insistió en la vinculación a proceso, la juez retomó los datos dichos en la primera parte de la audiencia inicial y finalmente consideró que procedía a la vinculación a proceso del imputado, como medida cautelar fijó la prisión preventiva oficiosa y ordenó que el día 30 de cada mes acuda a la Unidad de Medicas Cautelares a firmas.