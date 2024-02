A punto de colapsar por lentitud de Ferromex

El empresario Gerardo Benavides Pape advirtió sobre las serias repercusiones que podría tener para Monclova y sus empresas, la lentitud de Ferromex en los envíos ferroviarios hacia los Estados Unidos, hará que las empresas locales paren su producción y pierdan confiabilidad de clientes.

En declaraciones recientes, Benavides Pape, quien representa a Greenbrier GIMSA, destacó que la falta de agilidad en el transporte de carros de ferrocarril ha dejado a su empresa en una situación crítica, desde hace meses existe el problema con Ferromex y ha llegado a tener 250 carros parados en espera.

"Tiene más de siete u ocho meses, es un problema serio, las empresas estamos por colapsar, el problema también es que nosotros embarcamos para Eagle Pass, es un tema serio y complicado. Ferromex debe arreglar esto porque hablamos de una cantidad muy grande de carros"

Señaló que hace meses él habló directamente con los representantes de Ferromex pero no han podido resolverlo y de no hacerlo de forma inmediata, traería grandes consecuencias para la región centro.

"Esta situación no solo afecta a nuestra empresa, sino que pone en riesgo los compromisos comerciales de todas las compañías en la región", señaló Benavides Pape. "Nuestros clientes confían en la puntualidad de las entregas, ellos no esperan y el tipo de explicación no les importa mucho".

La preocupación radica en que, de no resolverse esta situación a la brevedad, las líneas de producción podrían detenerse. "Estamos al borde de parar nuestras líneas de producción debido a esta falta de fluidez en los envíos ferroviarios porque nosotros no tenemos capacidad para almacenar carros tanque ni es nuestro negocio", advirtió el empresario.